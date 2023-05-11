У Миколаєві правоохоронці викрили злочинну схему незаконного продажу неякісного пального директором однієї з мереж автозаправних станцій області.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, директор місцевої компанії, що займається оптовою торгівлею пальним разом зі спільниками нелегально продавав неякісний товар автозаправним станціям, перевізникам та фермерським господарствам на території Миколаївської та Одеської областей.

На своїх махінаціях угрупування заробило близько 1,5 мільйона гривень.

— Правоохоронці провели понад 20 одночасних обшуків за місцями проживання фігурантів, у складських приміщеннях та АЗС, у ході яких вилучено понад 30 т нафтопродуктів, вантажні автомобілі, гроші в іноземній та національній валюті на загальну суму понад 1,5 млн грн та інші докази причетності до злочинної діяльності, – йдеться в повідомленні.

Наразі слідчі діїї у справі тривають. Правоохоронці намагаються встановити іних осіб, що причетні до збуту неякісної продукції.

Нагадаємо, нещодавно працівники Держбюро розслідувань викрили розгалужену мережу АЗС, яка торгувала контрафактним пальним на території Миколаївської області. Заправні станції протягом 2022-2023 років продавали пальне невідповідної якості без дозвільної документації. Відповідно, вони не сплачували податки та обов’язкові платежі до державних та комунальних установ.