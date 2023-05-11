|Швидкість вітру:
|1.6 м/с
|Схід сонця:
|05:22
|Захід сонця:
|20:14
|Температура завтра:
|+21 C°
|Швидкість вітру:
|1.4 м/с
|Схід сонця:
|05:16
|Захід сонця
|20:31
|Температура завтра:
|+21 C°
Окупанти обстріляли з артилерії один з освітніх закладів Херсона, внаслідок цього сталася пожежа.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Внаслідок обстрілу ніхто з жителів не постраждав. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому місті Гола Пристань, Херсонської області російські військові розграбовують медичний заклад.
Раніше, 3 травня російська армія вбила в Херсонській області 23 людини, ще 46 – поранила. Серед потерпілих було двоє дітей. У той день 82 снаряди влучили у Привокзальну площу, територію та споруди залізничного вокзалу, АЗС, двоа закладіи торгівлі, завод й автогосподарствово.
Окупанти обстріляли з артилерії один з освітніх закладів Херсона, внаслідок цього сталася пожежа.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Внаслідок обстрілу ніхто з жителів не постраждав. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому місті Гола Пристань, Херсонської області російські військові розграбовують медичний заклад.
Раніше, 3 травня російська армія вбила в Херсонській області 23 людини, ще 46 – поранила. Серед потерпілих було двоє дітей. У той день 82 снаряди влучили у Привокзальну площу, територію та споруди залізничного вокзалу, АЗС, двоа закладіи торгівлі, завод й автогосподарствово.