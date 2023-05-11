Окупанти обстріляли з артилерії один з освітніх закладів Херсона, внаслідок цього сталася пожежа.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок обстрілу ніхто з жителів не постраждав. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому місті Гола Пристань, Херсонської області російські військові розграбовують медичний заклад.

Раніше, 3 травня російська армія вбила в Херсонській області 23 людини, ще 46 – поранила. Серед потерпілих було двоє дітей. У той день 82 снаряди влучили у Привокзальну площу, територію та споруди залізничного вокзалу, АЗС, двоа закладіи торгівлі, завод й автогосподарствово.