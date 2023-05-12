Австралійські екологи пропонують відстрілювати кенгуру, щоб тварини не помирали від голоду – адже популяція сумчастих росте, а під час посухи їм буде бракувати їжі.

Відповідну ідею озвучила екологиня Кетрін Моузбі в інтерв'ю австралійському мовнику AFP, повідомляє CBC News.

— Під час останньої посухи, за нашими оцінками, в деяких районах загинуло 80 або 90% кенгуру. Вони помирають з голоду – заходять у громадські туалети і їдять туалетний папір, або лежать на дорозі голодні, поки їхні дитинчата намагаються прогодуватися, – розповіла екологиня в інтерв'ю AFP.

Виконавчий директор Kangaroo Industry Association of Australia Денніс Кінг прогнозує, що скоро популяція кенгуру в Австралії може сягнути 60 мільйонів – це у понад 2,3 рази більше, ніж кількість людей.

Під час рясних дощів в Австралії відбувається «демографічний бум» серед кенгуру, але згодом настає посуха, і сумчасті гинуть у муках.

Однак якщо «демографічний бум» триватиме – тварини будуть помирати з голоду. Щоб запобігти цьому, Кетрін Моузбі пропонує вбити частину тварин.

— Це зменшить їхню кількість, і тоді, коли настане посуха, ми не матимемо проблем із соціальним забезпеченням. Якби ми розглядали їх як ресурс і керували ними таким чином, ми б не мали такої катастрофічної смертності, яку ми спостерігаємо, – додала екологиня.

National Geographic пише, що в Австралії проживають 50 мільйонів кенгуру – це символ континенту.

Однак вчені вважають, що їхнє надмірне розмноження шкодить не лише врожаю, а й самим сумчастим. Наприклад, уряд штату Вікторія запевняє, що кенгуру можуть шкодити сільськогосподарським угіддям, майну та довкіллю, і навіть становити загрозу для людей.

Надлишок тварин тварин також призводить до дефіциту їжі, що і сталося в 2016 і 2017 роках. Тоді у країні налічувалося майже 45 мільйонів цих тварин – приблизно вдвічі більше, ніж людського населення.

Останній «демографічний бум» спричинили дощі, які сприяли збільшенню рослинності, але зрештою дощ закінчився посухою.

Експерт Денніс Кінг побоюється, що незабаром країна може знову зіткнутися з подібною ситуацією.

Цикл розмноження прискорюється, а ідеальні погодні умови можуть призвести до зростання кількості сумчастих на наступні кілька років.

Нагадаємо, раніше директор Миколаївського зоопарку, депутат міськради Володимир Топчий повідомив, що заклад має значне недофінансування. Наразі потреба у грошах на їжу для тварин закрита менш ніж на 50%.