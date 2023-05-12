Всесвітня організація охорони здоров'я більше не вважає поширення мавпячої віспи надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.

Про це пише CNN.

ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я, яка має міжнародне значення, у липні 2022 року. Це сталося через спалахи в низці країн світу. Таке оголошення означало, що країни світу зобов'язані оперативно реагувати на оголошення ВООЗ щодо цього захворювання.

Проте цього тижня комітет ВООЗ із питань надзвичайних ситуацій рекомендував скасувати надзвичайну ситуацію, а гендиректор цієї організації Тедрос Аданом Гебреїсус тепер із цим погодився.

Із січня 2022-го до квітня 2023 року ВООЗ зафіксувала понад 87 тисяч випадків мавпячої віспи в 111 країнах або територіях. 140 людей через це померли. В Україні перший випадок зафіксували у вересні 2022-го. Загалом протягом минулого року в Україні виявлено п'ять випадків захворювання на віспу мавп, усі пацієнти мали легкий перебіг хвороби.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я скасувала статус пандемії COVID-19 як глобальної надзвичайної ситуації.