За рік повномасштабного вторгнення на Кінбурнському півострові зафіксовано 131 пожежу, що вразили понад 5 тисяч гектарів території парку. Більшість пожеж мали повторний характер та вражали одну й ту саму ділянку декілька разів.

Про це свідчить аналіз працівників Національного природного парку «Білобережжя Святослава» на підставі даних із супутників Sentinel-2, повідомляє Міністерство довкілля України.

— Через пожежі на території півострова постраждали до 4 мільйонів дерев. Остаточно підрахувати збитки внаслідок пожеж можна буде лише після деокупації території, – йдеться у повідомленні.

Також у міністерстві зазначають, що з результатами моніторингу можна ознайомитися за посиланням.

У відомстві нагадують, що через війну в Україні постраждало 20% природно-заповідного фонду. Але наші екологічні інспектори 24/7 ретельно фіксують та обраховують усю шкоду довкіллю, щоб росія обов’язково заплатила за усі свої злочини проти природи.

Нагадаємо, в українській розвідці натякнули, що звільнення Кінбурнської коси від російських окупантів можна очікувати вже влітку 2023 року.

Водночас військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, що на Кінбурнській косі в окупантів склалася «суїцидальна патова ситуація». Він прогнозує, що невдовзі на там може статися ще один «жест доброї волі» росіян.

Як відомо, у Миколаївській області залишаються окупованими всього три населені пункти, які знаходяться на території Кінбурнської коси. Наразі Сили оборони України продовжують бойову роботу щодо звільнення цієї території, військова операція проводиться у режимі тиші.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що звільнення Кінбурнської коси – це питання часу, «ще й не дуже великого». Це також підтвердила спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Наразі Збройні сили продовжують завдавати вогневого ураження по окупантам на півострові. Зокрема, українські захисники вразили район зосередження живої сили, озброєння та техніки росіян на Кінбурнській косі, а також знищити там російських загарбників та ворожу техніку.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують обстрілювати та мінувати заповідну територію Кінбурнського півострову. Майже щоденно на мінах там підриваються дикі тварини, є випадки й людських жертв. Про це йдеться у статті «НикВести» «На межі знищення: Як заповідна Кінбурнська коса потерпає від дій окупантів».