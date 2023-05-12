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Українські військові за добу, 11 травня, знищили орієнтовно 750 російських окупантів. Станом на 443-тю добу повномасштабної війни в армії РФ стало менше на 197 670 солдатів.
Про це в ранковому зведенні повідомив Генштаб.
Сили оборони України також спалили п’ять ворожих танків, вісім бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню й стільки ж одиниць засобів протиповітряної оборони.
Загальні військові втрати росіян станом на ранок 12 травня орієнтовно склали:
Загальні військові втрати росіян станом на ранок 12 травня орієнтовно склали:
Нагадаємо, з початку 2023 року Міноборони Росії активізувало схему вербування російських ув’язнених для участі у бойових діях в Україні. Скоріш за все, лише у квітні 2023 року записалося до 10 тисяч засуджених.
Українські військові за добу, 11 травня, знищили орієнтовно 750 російських окупантів. Станом на 443-тю добу повномасштабної війни в армії РФ стало менше на 197 670 солдатів.
Про це в ранковому зведенні повідомив Генштаб.
Сили оборони України також спалили п’ять ворожих танків, вісім бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню й стільки ж одиниць засобів протиповітряної оборони.
Загальні військові втрати росіян станом на ранок 12 травня орієнтовно склали:
Загальні військові втрати росіян станом на ранок 12 травня орієнтовно склали:
Нагадаємо, з початку 2023 року Міноборони Росії активізувало схему вербування російських ув’язнених для участі у бойових діях в Україні. Скоріш за все, лише у квітні 2023 року записалося до 10 тисяч засуджених.