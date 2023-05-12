Українські військові за добу, 11 травня, знищили орієнтовно 750 російських окупантів. Станом на 443-тю добу повномасштабної війни в армії РФ стало менше на 197 670 солдатів.

Про це в ранковому зведенні повідомив Генштаб.

Сили оборони України також спалили п’ять ворожих танків, вісім бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню й стільки ж одиниць засобів протиповітряної оборони.

Загальні військові втрати росіян станом на ранок 12 травня орієнтовно склали:

Загальні військові втрати росіян станом на ранок 12 травня орієнтовно склали:

особовий склад — близько 197670 (+750) осіб ліквідовано,

танки — 3745 (+5),

бойові броньовані машини — 7295 (+8),

артилерійські системи — 3068 (+15),

РСЗВ — 559 (+2),

засоби ППО — 312 (+2),

літаки — 308 (+0),

гелікоптери — 294 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2636 (+9),

крилаті ракети — 970 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни — 5996 (+12),

спеціальна техніка — 393 (+2).

Нагадаємо, з початку 2023 року Міноборони Росії активізувало схему вербування російських ув’язнених для участі у бойових діях в Україні. Скоріш за все, лише у квітні 2023 року записалося до 10 тисяч засуджених.