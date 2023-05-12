У своєму вечірньому зверненні, 11 травня, президент України Володимир Зеленський відзначив роботу миколаївських воїнів та підрозділів на полі бою.

Відео він опублікував на стоїй сторінці в Telegram.

Президент подякував, зокрема миколаївській 79-й окремій бригаді Десантно-штурмових військ та 406-й окремій артилерійській бригаді за міцність на позиціях та успіхи у знищенні позицій ворога.

— ОСУВ «Таврія» – воїни 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ», нашої славетної «пʼятдесятдевʼятки» – 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка та 79-ї окремої бригади ДШВ… Дякую всім вам за міцність на позиціях і силу в боях, за натхнення до перемоги, яке ви даєте всій Україні своєю влучністю та відвагою. ОСУВ «Одеса» – дякую бійцям 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова за чудові результати у знищенні місць зосередження ворога, – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в Миколаєві прийняли програму забезпечення житлом військовослужбовців військових частин Миколаївського гарнізону на 2023-2025 роки. Перші 4 квартири зі 150 передбачених міською програмою забезпечення житлом вже знайшли своїх власників.