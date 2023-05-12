|Швидкість вітру:
|3.3 м/с
|Схід сонця:
|05:21
|Захід сонця:
|20:15
|Температура завтра:
|+21 C°
|Швидкість вітру:
|2.8 м/с
|Схід сонця:
|05:15
|Захід сонця
|20:32
|Температура завтра:
|+22 C°
У своєму вечірньому зверненні, 11 травня, президент України Володимир Зеленський відзначив роботу миколаївських воїнів та підрозділів на полі бою.
Відео він опублікував на стоїй сторінці в Telegram.
Президент подякував, зокрема миколаївській 79-й окремій бригаді Десантно-штурмових військ та 406-й окремій артилерійській бригаді за міцність на позиціях та успіхи у знищенні позицій ворога.
— ОСУВ «Таврія» – воїни 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ», нашої славетної «пʼятдесятдевʼятки» – 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка та 79-ї окремої бригади ДШВ… Дякую всім вам за міцність на позиціях і силу в боях, за натхнення до перемоги, яке ви даєте всій Україні своєю влучністю та відвагою. ОСУВ «Одеса» – дякую бійцям 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова за чудові результати у знищенні місць зосередження ворога, – наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, в Миколаєві прийняли програму забезпечення житлом військовослужбовців військових частин Миколаївського гарнізону на 2023-2025 роки. Перші 4 квартири зі 150 передбачених міською програмою забезпечення житлом вже знайшли своїх власників.
У своєму вечірньому зверненні, 11 травня, президент України Володимир Зеленський відзначив роботу миколаївських воїнів та підрозділів на полі бою.
Відео він опублікував на стоїй сторінці в Telegram.
Президент подякував, зокрема миколаївській 79-й окремій бригаді Десантно-штурмових військ та 406-й окремій артилерійській бригаді за міцність на позиціях та успіхи у знищенні позицій ворога.
— ОСУВ «Таврія» – воїни 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ», нашої славетної «пʼятдесятдевʼятки» – 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка та 79-ї окремої бригади ДШВ… Дякую всім вам за міцність на позиціях і силу в боях, за натхнення до перемоги, яке ви даєте всій Україні своєю влучністю та відвагою. ОСУВ «Одеса» – дякую бійцям 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова за чудові результати у знищенні місць зосередження ворога, – наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, в Миколаєві прийняли програму забезпечення житлом військовослужбовців військових частин Миколаївського гарнізону на 2023-2025 роки. Перші 4 квартири зі 150 передбачених міською програмою забезпечення житлом вже знайшли своїх власників.