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Росіяни та колаборанти масово виїжджають з тимчасово окупованої частини Донецької області на територію РФ.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
— Нічого особливого. Просто сьогоднішня десятикілометрова черга охочих втекти з окупованої Донецької області, – написав радник мера.
До всього Петро Андрющенко додав, що така черга виникла на українсько-російському кордоні біля Новоазовська.
Раніше повідомлялося, що у тимчасово окуповане місто Дніпрорудне Запорізької області прибуло 15 автобусів для евакуації представників російської окупаційної адміністрації і так званої «народної міліції» разом з їхніми родинами.
До того повідомлялося, що на тимчасово окупованій території Запорізької області, де загарбники оголосили «евакуацію», ймовірно, готуються провокації.
Росіяни та колаборанти масово виїжджають з тимчасово окупованої частини Донецької області на територію РФ.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
— Нічого особливого. Просто сьогоднішня десятикілометрова черга охочих втекти з окупованої Донецької області, – написав радник мера.
До всього Петро Андрющенко додав, що така черга виникла на українсько-російському кордоні біля Новоазовська.
Раніше повідомлялося, що у тимчасово окуповане місто Дніпрорудне Запорізької області прибуло 15 автобусів для евакуації представників російської окупаційної адміністрації і так званої «народної міліції» разом з їхніми родинами.
До того повідомлялося, що на тимчасово окупованій території Запорізької області, де загарбники оголосили «евакуацію», ймовірно, готуються провокації.