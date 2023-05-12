Росіяни та колаборанти масово виїжджають з тимчасово окупованої частини Донецької області на територію РФ.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він оприлюднив фото, на якому можна побачити довгу чергу з автомобілів.

Нічого особливого. Просто сьогоднішня десятикілометрова черга охочих втекти з окупованої Донецької області,

— Нічого особливого. Просто сьогоднішня десятикілометрова черга охочих втекти з окупованої Донецької області, – написав радник мера.

До всього Петро Андрющенко додав, що така черга виникла на українсько-російському кордоні біля Новоазовська.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окуповане місто Дніпрорудне Запорізької області прибуло 15 автобусів для евакуації представників російської окупаційної адміністрації і так званої «народної міліції» разом з їхніми родинами.

До того повідомлялося, що на тимчасово окупованій території Запорізької області, де загарбники оголосили «евакуацію», ймовірно, готуються провокації.