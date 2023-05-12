Розгортання низькоякісних російських сил на флангах навколо Бахмута свідчить про те, що Міноборони Росії значною мірою відмовилося від цілі оточення значної кількості українських сил у місті.

Так вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони Росії, ймовірно, почало ширшу депріоритизацію зусиль у Бахмуті у січні 2023 року, припинивши вербування вагнерівців. Це, ймовірно, спонукало власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина посилити зусилля у Соледарі та Бахмуті та публічно поскаржитися на відсутність підтримки.

У квітні Пригожин заявив, що Міноборони Росії розгорнуло лише нерегулярні та деградовані підрозділи для утримання сил у Бахмуті.

— Розподіл сил МО в поєднанні зі змінами в геометрії бойового простору також свідчить про те, що небезпека російського оточення значних українських сил у Бахмуті, можливо, минула, — зазначили в ISW.

«Вагнер», ймовірно, продовжуватиме фронтові наступи на Бахмут, що дозволить українським силам проводити організований відхід із загрозливих районів у дрібнішому частковому охопленні, а не стикатися з великим оточенням.

Раніше повідомлялося, що заяви Пригожина про те, що «Вагнер» має «снарядний голод» і залишає Бахмут, брехня.