Американський бізнесмен Ілон Маск знайшов нового генерального директора для компанії Twitter, яку він купив у жовтня 2022 року.

Про це він повідомив у соцмережі і натякнув, що компанію очолить жінка.

—З радістю повідомляю, що я найняв нового генерального директора для X/Twitter. Вона почне працювати приблизно через 6 тижнів! Моя роль зміниться на посаду виконавчого голови та технічного директора, нагляду за продуктом, програмним забезпеченням та системними операторами, — написав він.

Раніше повідомлялося, що Twitter очищає неактивні облікові записи на своїй платформі, що може звільнити кілька довгоочікуваних імен користувачів.