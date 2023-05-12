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Американський бізнесмен Ілон Маск знайшов нового генерального директора для компанії Twitter, яку він купив у жовтня 2022 року.
Про це він повідомив у соцмережі і натякнув, що компанію очолить жінка.
—З радістю повідомляю, що я найняв нового генерального директора для X/Twitter. Вона почне працювати приблизно через 6 тижнів! Моя роль зміниться на посаду виконавчого голови та технічного директора, нагляду за продуктом, програмним забезпеченням та системними операторами, — написав він.
Раніше повідомлялося, що Twitter очищає неактивні облікові записи на своїй платформі, що може звільнити кілька довгоочікуваних імен користувачів.
Американський бізнесмен Ілон Маск знайшов нового генерального директора для компанії Twitter, яку він купив у жовтня 2022 року.
Про це він повідомив у соцмережі і натякнув, що компанію очолить жінка.
—З радістю повідомляю, що я найняв нового генерального директора для X/Twitter. Вона почне працювати приблизно через 6 тижнів! Моя роль зміниться на посаду виконавчого голови та технічного директора, нагляду за продуктом, програмним забезпеченням та системними операторами, — написав він.
Раніше повідомлялося, що Twitter очищає неактивні облікові записи на своїй платформі, що може звільнити кілька довгоочікуваних імен користувачів.