Українські військові просунулися на Бахмутському напрямку вперед на два кілометри і жодної позиції у Бахмуті цього тижня не втратили

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що Бахмут залишався провідною темою цього тижня у російських телеграм-каналах та ЗМІ: аналіз повідомлень показує, що для ворога це місто має важливе значення, майже сакральне.

При цьому висвітлюючи бої в Бахмуті, окупанти вигадують власні успіхи, а також сюжети про військове командування України. Крім того, додала Маляр, росіяни дають неправдиву інформацію про нестачу зброї.

— А реальна ситуація протягом тижня така, що попри наявність зброї: ворогу не вдалось реалізувати свої плани; ворог поніс великі втрати живої сили ; наші оборонці просунулись на Бахмутському напрямку вперед на 2 км; жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили, – розповіла заступниця міністра.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розгортання низькоякісних російських сил на флангах навколо Бахмута свідчить про те, що Міноборони Росії значною мірою відмовилося від цілі оточення значної кількості українських сил у місті.