Орієнтовно до 20 години вимушені припинити подачу води в будинки, що розташовані мікрорайонах Кульбакіно, Широка Балка та селища Горького.

Про це повідомили у комунальному підприємстві «Миколаївводоканал».

Мова йде про:

непарний бік проспекту Богоявленський від вулиці Паркова до вулиці Автомобільна;

селище Горького;

приватний сектор мікрорайону Кульбакіне.

Причина — аварія на водопровідній мережі.

Нагадаємо, на одній з автомобільних стоянок у Заводському районі Миколаєва автомобіль ледве не впав під землю через руйнування каналізаційної труби.