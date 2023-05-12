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Орієнтовно до 20 години вимушені припинити подачу води в будинки, що розташовані мікрорайонах Кульбакіно, Широка Балка та селища Горького.
Про це повідомили у комунальному підприємстві «Миколаївводоканал».
Мова йде про:
Причина — аварія на водопровідній мережі.
Нагадаємо, на одній з автомобільних стоянок у Заводському районі Миколаєва автомобіль ледве не впав під землю через руйнування каналізаційної труби.
Орієнтовно до 20 години вимушені припинити подачу води в будинки, що розташовані мікрорайонах Кульбакіно, Широка Балка та селища Горького.
Про це повідомили у комунальному підприємстві «Миколаївводоканал».
Мова йде про:
Причина — аварія на водопровідній мережі.
Нагадаємо, на одній з автомобільних стоянок у Заводському районі Миколаєва автомобіль ледве не впав під землю через руйнування каналізаційної труби.