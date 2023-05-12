|Швидкість вітру:
|2 м/с
|Схід сонця:
|05:21
|Захід сонця:
|20:15
|Температура завтра:
|+22 C°
|Швидкість вітру:
|1.6 м/с
|Схід сонця:
|05:15
|Захід сонця
|20:32
|Температура завтра:
|+23 C°
На Вознесенщині в селі Любомирівка всю ніч шукали двох школярів, які катались на велосипедах та заблукали.
Про це розповів Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.
— Вчора пізно ввечері до поліції звернулася мешканка селища Людмилівка та повідомила, що її 10-річний син та його 15-річний товариш пішли кататися на велосипедах, але додому ні один, ні інший не повернулися, — зазначив Сергій Шайхет.
Всю ніч тривали пошукові заходи і вже вранці за 20 км від домівки правоохоронці помітили мандрівників, які їхали по узбіччю польової дороги. Як виявилось, діти каталися та заблукали.
Нагадаємо, що у річці Метвовід в селі Братське на Миколаївщині знайшли тіло жінки.
На Вознесенщині в селі Любомирівка всю ніч шукали двох школярів, які катались на велосипедах та заблукали.
Про це розповів Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.
— Вчора пізно ввечері до поліції звернулася мешканка селища Людмилівка та повідомила, що її 10-річний син та його 15-річний товариш пішли кататися на велосипедах, але додому ні один, ні інший не повернулися, — зазначив Сергій Шайхет.
Всю ніч тривали пошукові заходи і вже вранці за 20 км від домівки правоохоронці помітили мандрівників, які їхали по узбіччю польової дороги. Як виявилось, діти каталися та заблукали.
Нагадаємо, що у річці Метвовід в селі Братське на Миколаївщині знайшли тіло жінки.