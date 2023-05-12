На Вознесенщині в селі Любомирівка всю ніч шукали двох школярів, які катались на велосипедах та заблукали.

Про це розповів Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

— Вчора пізно ввечері до поліції звернулася мешканка селища Людмилівка та повідомила, що її 10-річний син та його 15-річний товариш пішли кататися на велосипедах, але додому ні один, ні інший не повернулися, — зазначив Сергій Шайхет.

Всю ніч тривали пошукові заходи і вже вранці за 20 км від домівки правоохоронці помітили мандрівників, які їхали по узбіччю польової дороги. Як виявилось, діти каталися та заблукали.

Нагадаємо, що у річці Метвовід в селі Братське на Миколаївщині знайшли тіло жінки.