Миколаївців закликають приєднатися до до всеукраїнського пластикових кришечок. На виручені від обміну кошти придбають розвідувальний БПЛА для українських військових.

Про це повідомляє управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації.

Ініціатива громадської організації «Місто майбутнього» полягає у тому, що обміняти 3 мільйони кришечок (6 тон пластику) на розвідувальний літальний апарат.

Принести кришки з пластику другого типу (HDPE) можна за адресою проспект Центральний, 16 у Миколаєві (з 09:00 до 16:00 у робочі дні).

— Кришечки мають бути чистими, без стороннього запаху. Оскільки вони легкі, варто якнайшвидше об'єднуватись, – йдеться у повідомленні.

Також кришки можна приносити до відділень «Нова пошта», оскільки компанія є партнером збору та здійснює відправку 20-25 числа кожного місяця. Мінімальна вага – 5 кілограмів.

Нагадаємо, за рік дії рішення уряду про встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети українці зменшили їх використання на 40-90% та більш ніж вдвічі збільшили споживання біорозкладних.