В Україні станом на 12 травня кількість дітей, які були поранені внаслідок обстрілів за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зросла до 968.

Число загиблих дітей залишилося незмінним – 480, повідомив Офіс генпрокурора.

— 11 травня внаслідок обстрілу смт. Великий Бурлук Харківської області травмовано 16-річну дівчину, – уточнили в прокуратурі.

В Офісі генпрокурора наголосили, що наведені дані не є остаточними, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів розпочинає новий проєкт з організації оздоровлення та відпочинку дітей. Йдеться про дітей з інвалідністю та з багатодітних та малозабезпечених родин з девʼяти областей, серед них – Миколаївщина.