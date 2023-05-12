|Скорость ветра:
|3.6 м/с
|Восход солнца:
|05:21
|Заход солнца:
|20:15
|Температура завтра:
|+21 C°
|Скорость ветра:
|2.9 м/с
|Восход солнца:
|05:15
|Заход солнца
|20:32
|Температура завтра:
|+23 C°
В Україні станом на 12 травня кількість дітей, які були поранені внаслідок обстрілів за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зросла до 968.
Число загиблих дітей залишилося незмінним – 480, повідомив Офіс генпрокурора.
— 11 травня внаслідок обстрілу смт. Великий Бурлук Харківської області травмовано 16-річну дівчину, – уточнили в прокуратурі.
В Офісі генпрокурора наголосили, що наведені дані не є остаточними, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів розпочинає новий проєкт з організації оздоровлення та відпочинку дітей. Йдеться про дітей з інвалідністю та з багатодітних та малозабезпечених родин з девʼяти областей, серед них – Миколаївщина.
В Україні станом на 12 травня кількість дітей, які були поранені внаслідок обстрілів за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зросла до 968.
Число загиблих дітей залишилося незмінним – 480, повідомив Офіс генпрокурора.
— 11 травня внаслідок обстрілу смт. Великий Бурлук Харківської області травмовано 16-річну дівчину, – уточнили в прокуратурі.
В Офісі генпрокурора наголосили, що наведені дані не є остаточними, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів розпочинає новий проєкт з організації оздоровлення та відпочинку дітей. Йдеться про дітей з інвалідністю та з багатодітних та малозабезпечених родин з девʼяти областей, серед них – Миколаївщина.