Виконком Миколаївської міської ради погодив продовження на рік терміну дії міської Програми енергозбереження «Теплий Миколаїв».

Відповідне рішення ухвалено на засіданні у середу, 10 травня.

Програмою передбачається впровадження заходів з енергозбереження та підвищення рівня енергоефективності будівель бюджетної сфери та житлових будинків протягом 2017-2024 років на загальну суму 800 мільйонів 14 тисяч 338 гривень у тому числі 2017-2023 роки – 785 мільйонів 14 тисяч 338 гривень.

На 2024 рік передбачено 15 мільйонів гривень. Кошти направлять на виготовлення схеми теплопостачання міста Миколаєва, шо наддасть можливість проводити заходи зі зменшення споживання енергетичних ресурсів

Також в документі зазначається, що розрахунок вартості реалізації інвестиційного проєкту «DemoUkrainaDH у місті Миколаїв» та його окремих компонентів, здійснюється у національній валюті України за курсом Національного банку України, у випадку зміни курсу іноземної валюти по відношенню до національної валюти України зміни до Програми «Теплий Миколаїв» на 2017-2024 роки» не вносяться.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабної війни з мерії Миколаєва зникла спеціалізована техніка Центру енергоефективності, зокрема, тепловізори та газоаналізатори, необхідні для проведення енергоаудиту, а також особиста оргтехніка працівників. Спецтехніка знаходилась на балансі комунального підприємства «Інститут соціально-економічного розвитку міста».