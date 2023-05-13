Турецька авіакомпанія Turkish Airlines у червні замовить 600 нових літаків, які будуть поставлені протягом десяти років.

Про це заявив голова компанії Ахмет Болат, пише Reuters.

Таке замовлення, якщо воно буде підтверджене, стане найбільшим в історії галузі для однієї авіакомпанії, затьмаривши рекордне замовлення Air India на 470 літаків Airbus і Boeing в грудні.

Виступаючи за кілька тижнів до того, як Туреччина має прийняти лідерів авіакомпаній з Міжнародної асоціації повітряного транспорту, Болат сказав, що замовлення складатиметься з 400 вузькофюзеляжних і 200 широкофюзеляжних літаків, додавши, що до 2033 року флот збільшиться до 810 літаків.

— Під час заходу ми збираємося оголосити про замовлення. З одним з великих виробників ми майже закінчуємо переговори. Ми збираємося замовити (загалом) близько 600 літаків, – сказав Ахмет Болат журналістам на прес-конференції.

Щорічний саміт IATA, що об'єднує близько 280 авіакомпаній, відбудеться в Стамбулі 4-6 червня.

Ахмет Болат сказав, що компанія близька до угоди з Boeing щодо частини замовлення, але не надав подальших подробиць. Водночас Boeing відмовився від коментарів.

Turkish Airlines можуть передати замовлення на решту нових літаків «іншому виробнику» наступного європейського авіасалону в червні, додав Ахмет Болат, очевидно, маючи на увазі Airbus, європейського конкурента Boeing. Airbus також відмовився від коментарів.

Варто зазначити, що авіакомпанії масово замовляють літаки, щоб зайняти вільні місця, які скорочуються в міру того, як подорожі відновлюються після пандемії.

Нагадаємо, авіакомпанія Wizz Air відновлює рейси до Росії, незважаючи на продовження військової агресії Росії проти України.