Спеціальний представник Китаю Лі Хуей, якого Пекін призначив для «політичного врегулювання кризи в Україні», наступного тижня відвідає Україну, Росію та три європейські держави.

Про це повідомляє CNN.

Подорож китайського посадовця розпочнеться 15 травня. Під час туру він відвідає Україну, Росію, Польщу, Францію та Німеччину.

— Візит представників Китаю до відповідних країн є ще одним проявом прагнення Китаю переконувати та сприяти переговорам, повністю демонструючи, що Китай твердо стоїть на боці миру, — заявили в Міністерстві закордонних справ КНР.

Нагадаємо, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський та голова Китаю Сі Цзіньпін, який наприкінці березня їздив на перемовини до Володимира Путіна провели першу за час повномасштабної війни телефонну розмову. Тоді Президент України наголосив, що він очікує, що це стане початком для розвитку спіпраці двох держав.