Миколаївські міська рада. Архівне фото "НикВести"

У Миколаєві на вулиці Троїцькій планують облаштувати пункт первинного прийому рідких побутових відходів.

Відповідне рішення погодили на засіданні виконкому Миколаївської міськради.

Три тимчасові споруди загальною площею 30 кв.м хочуть встановити по вулиці Троїцькій ріг вулиці Новозаводської в Інгульському районі. Термін дії договору з ПП «НІКДОР-ПЛЮС», який встановлюватиме тимчасові споруди, складатиме один рік.

Нагадаємо, що у Миколаєві планують переробляти будівельне сміття, що утворилося внаслідок руйнувань від вибухів та обстрілів, щоб використовувати його для підсипання ям на дорогах або для відновлення пошкоджених об'єктів.