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З 11 по 14 травня на території Миколаївської області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Водночас така ж ситуація спостерігатиметься ще у північних, центральних, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Харківській областях.
Нагадаємо, на Миколаївщині 25 березня рятувальники шість разів виїжджали на місця пожеж – чотири в приватному секторі та дві в екосистемах.
З 11 по 14 травня на території Миколаївської області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Водночас така ж ситуація спостерігатиметься ще у північних, центральних, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Харківській областях.
Нагадаємо, на Миколаївщині 25 березня рятувальники шість разів виїжджали на місця пожеж – чотири в приватному секторі та дві в екосистемах.