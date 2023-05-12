З 11 по 14 травня на території Миколаївської області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Водночас така ж ситуація спостерігатиметься ще у північних, центральних, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Харківській областях.

Нагадаємо, на Миколаївщині 25 березня рятувальники шість разів виїжджали на місця пожеж – чотири в приватному секторі та дві в екосистемах.