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В окупованому Маріуполі розбили погруддя Володимира Леніна, яке встановили росіяни після захоплення міста.
Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.
«У Маріуполі невідомі розбили погруддя російського вождя, яке було встановлено у Міському саду після окупації міста. Відповідне відео зняли місцеві жителі», — відзначили у міськраді.
На початку 2023 року на алеї у Міському саду окупанти вирішили встановити на постамент бюст Леніна, хоча його там ніколи не було.
«Маріупольці не хочуть повертатися до срср та залишатися у росії, яка тягне їх в минуле. Вони прагнуть визволення та повернення до України. Адже знають — лише тоді можливий справжній розвиток та відновлення!», — додали у мерії.
Раніше повідомлялося, що Росія завозить на територію окупованого Маріуполя гастарбайтерів. Їх заселяють у квартири, які через евакуацію вимушені були залишити українці.
В окупованому Маріуполі розбили погруддя Володимира Леніна, яке встановили росіяни після захоплення міста.
Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.
«У Маріуполі невідомі розбили погруддя російського вождя, яке було встановлено у Міському саду після окупації міста. Відповідне відео зняли місцеві жителі», — відзначили у міськраді.
На початку 2023 року на алеї у Міському саду окупанти вирішили встановити на постамент бюст Леніна, хоча його там ніколи не було.
«Маріупольці не хочуть повертатися до срср та залишатися у росії, яка тягне їх в минуле. Вони прагнуть визволення та повернення до України. Адже знають — лише тоді можливий справжній розвиток та відновлення!», — додали у мерії.
Раніше повідомлялося, що Росія завозить на територію окупованого Маріуполя гастарбайтерів. Їх заселяють у квартири, які через евакуацію вимушені були залишити українці.