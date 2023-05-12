В окупованому Маріуполі розбили погруддя Володимира Леніна, яке встановили росіяни після захоплення міста.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

«У Маріуполі невідомі розбили погруддя російського вождя, яке було встановлено у Міському саду після окупації міста. Відповідне відео зняли місцеві жителі», — відзначили у міськраді.

На початку 2023 року на алеї у Міському саду окупанти вирішили встановити на постамент бюст Леніна, хоча його там ніколи не було.

«Маріупольці не хочуть повертатися до срср та залишатися у росії, яка тягне їх в минуле. Вони прагнуть визволення та повернення до України. Адже знають — лише тоді можливий справжній розвиток та відновлення!», — додали у мерії.

Раніше повідомлялося, що Росія завозить на територію окупованого Маріуполя гастарбайтерів. Їх заселяють у квартири, які через евакуацію вимушені були залишити українці.