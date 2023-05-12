Переважна більшість жителів Миколаєва після повернення у місто, мали змогу заселитися у свої будинки і не шукати тимчасовий прихисток.

Про це в ефірі телемарафону відповідоючи на питання, чи було куди повертатися жителям Миколаївщини, розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Більшість жителів міста повернулися у власні будинки, однак, за його словами, складніша ситуація склалася в області.

Частина жителів Миколаївщини втратили житло і після повернення додому змушені жити в тимчасових помешканнях і відновлювати власні будинки.

— Що стосується Миколаєва то так, люди повернулися саме у свої будинки. Що стосується області, на жаль, не можу так сказати. Є люди, які повернулися і живуть у складних тимчасових умовах і відновлюють своє жило. Ситуація різна, але на загал, Миколаїв, саме обласний центр зараз повністю придатний для життя і люди повертаються саме в свої будівлі, — зазначив Віталій Кім.

Нагадаємо, раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що миколаївцям, які повернулися додому невистачає робочих місць. У Миколаївській області наразі проживає близько 80% населення від довоєнного, однак робочих місць набагато менше.