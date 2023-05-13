ЄС має намір прокласти підводний кабель через Чорне море, щоб покращити зв'язок із Грузією та зменшити залежність від комунікаційної інфраструктури, яка проходить через Росію.

Про це повідомило у п'ятницю видання Financial Times із посиланням на джерела.

У документі Європейської комісії, з яким ознайомилося видання, йдеться, що прокладання 1100-кілометрового кабелю коштуватиме 45 мільйонів євро. Він буде призначений для об'єднання Європи з Кавказом.

Це допоможе знизити «залежність від наземної оптоволоконної сполуки, яка проходить через Росію», пояснили в Єврокомісії.

Джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що ЄС та Грузія у 2021 році в принципі погодилися з необхідністю цього кабелю. Війна в Україні дала проекту додатковий поштовх, який ґрунтується на необхідності знизити залежність від «з'єднань, які є небезпечними чи нестабільними».

Проте проект поки що на розгляді та кошти для його реалізації не виділено, йдеться у повідомленні.

У той же час, британська телекомунікаційна компанія Vodafone також планує прокласти підводний кабель у Чорному морі, повідомляє FT.

Проект Vodafone під назвою Kardessa з'єднає Україну з Болгарією, Туреччину з Грузією, а потім пролягатиме до Вірменії, Казахстану і далі в Азію. Наразі компанія шукає постачальників, повідомило джерело газети. У самій Vodafone від коментарів відмовилися.

Нагадаємо, що президент Грузії Саломе Зурабишвілі закликає запровадити візи для громадян Росії. Вона вважає, що рішення російського диктатора скасувати візи викличе невдоволення серед грузинів.