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ЄС має намір прокласти підводний кабель через Чорне море, щоб покращити зв'язок із Грузією та зменшити залежність від комунікаційної інфраструктури, яка проходить через Росію.
Про це повідомило у п'ятницю видання Financial Times із посиланням на джерела.
У документі Європейської комісії, з яким ознайомилося видання, йдеться, що прокладання 1100-кілометрового кабелю коштуватиме 45 мільйонів євро. Він буде призначений для об'єднання Європи з Кавказом.
Це допоможе знизити «залежність від наземної оптоволоконної сполуки, яка проходить через Росію», пояснили в Єврокомісії.
Джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що ЄС та Грузія у 2021 році в принципі погодилися з необхідністю цього кабелю. Війна в Україні дала проекту додатковий поштовх, який ґрунтується на необхідності знизити залежність від «з'єднань, які є небезпечними чи нестабільними».
Проте проект поки що на розгляді та кошти для його реалізації не виділено, йдеться у повідомленні.
У той же час, британська телекомунікаційна компанія Vodafone також планує прокласти підводний кабель у Чорному морі, повідомляє FT.
Проект Vodafone під назвою Kardessa з'єднає Україну з Болгарією, Туреччину з Грузією, а потім пролягатиме до Вірменії, Казахстану і далі в Азію. Наразі компанія шукає постачальників, повідомило джерело газети. У самій Vodafone від коментарів відмовилися.
Нагадаємо, що президент Грузії Саломе Зурабишвілі закликає запровадити візи для громадян Росії. Вона вважає, що рішення російського диктатора скасувати візи викличе невдоволення серед грузинів.
ЄС має намір прокласти підводний кабель через Чорне море, щоб покращити зв'язок із Грузією та зменшити залежність від комунікаційної інфраструктури, яка проходить через Росію.
Про це повідомило у п'ятницю видання Financial Times із посиланням на джерела.
У документі Європейської комісії, з яким ознайомилося видання, йдеться, що прокладання 1100-кілометрового кабелю коштуватиме 45 мільйонів євро. Він буде призначений для об'єднання Європи з Кавказом.
Це допоможе знизити «залежність від наземної оптоволоконної сполуки, яка проходить через Росію», пояснили в Єврокомісії.
Джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що ЄС та Грузія у 2021 році в принципі погодилися з необхідністю цього кабелю. Війна в Україні дала проекту додатковий поштовх, який ґрунтується на необхідності знизити залежність від «з'єднань, які є небезпечними чи нестабільними».
Проте проект поки що на розгляді та кошти для його реалізації не виділено, йдеться у повідомленні.
У той же час, британська телекомунікаційна компанія Vodafone також планує прокласти підводний кабель у Чорному морі, повідомляє FT.
Проект Vodafone під назвою Kardessa з'єднає Україну з Болгарією, Туреччину з Грузією, а потім пролягатиме до Вірменії, Казахстану і далі в Азію. Наразі компанія шукає постачальників, повідомило джерело газети. У самій Vodafone від коментарів відмовилися.
Нагадаємо, що президент Грузії Саломе Зурабишвілі закликає запровадити візи для громадян Росії. Вона вважає, що рішення російського диктатора скасувати візи викличе невдоволення серед грузинів.