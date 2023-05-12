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Станом на 12 травня в Миколаївській області без газопостачання залишаються 4 тисячі 868 споживачів.
Інформацію щодо наслідків російського вторгнення надала Миколаївська обласна військова адміністрація на своїй сторінці у Facebook.
«Наразі в області тривають роботи з відновлення газопостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни. Натепер без газопостачання всього 4868 споживачів», - йдеться у повідомленні.
Окрім того, зазначається, що в результаті російського вторгнення в Миколаївській області станом на 12 травня пошкоджено повністю або частково 17 тисяч 735 цивільних об‘єктів.
З них:
- об’єкти житлового фонду – 11748;
- медичні заклади – 103;
- навчальні заклади – 421;
- заклади культури – 204;
- об’єкти промислових підприємств – 199;
- об’єкти життєзабезпечення: газу – 1408, електро – 1118, водо – 43, теплопостачання – 96;
- інші не військові об’єкти – 2395.
Також повідомляється, що за чергову добу для ліквідації наслідків російсько-фашистської агресії підрозділи Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій залучались 6 разів для ідентифікації вибухонебезпечних предметів, вилучено 3 вибухонебезпечних предметів.
Проводиться добровільна евакуація, у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 370 внутрішньо переміщених осіб.
Наразі партнери Миколаївщини з Казахстану почали відбудову Миколаївських лікарень, зокрема ЛШМД, та травмпункт, який був значно зруйнований ударом РФ минулого року.
Нагадаємо в ніч на 27 квітня внаслідок російської агресії по Миколаєву було пошкоджено понад сотню житлових будинків, шість закладів освіти, сім адмінбудівель, обласний краєзнавчий музей, та вибито більш як 800 вікон.
Станом на 12 травня в Миколаївській області без газопостачання залишаються 4 тисячі 868 споживачів.
Інформацію щодо наслідків російського вторгнення надала Миколаївська обласна військова адміністрація на своїй сторінці у Facebook.
«Наразі в області тривають роботи з відновлення газопостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни. Натепер без газопостачання всього 4868 споживачів», - йдеться у повідомленні.
Окрім того, зазначається, що в результаті російського вторгнення в Миколаївській області станом на 12 травня пошкоджено повністю або частково 17 тисяч 735 цивільних об‘єктів.
З них:
- об’єкти житлового фонду – 11748;
- медичні заклади – 103;
- навчальні заклади – 421;
- заклади культури – 204;
- об’єкти промислових підприємств – 199;
- об’єкти життєзабезпечення: газу – 1408, електро – 1118, водо – 43, теплопостачання – 96;
- інші не військові об’єкти – 2395.
Також повідомляється, що за чергову добу для ліквідації наслідків російсько-фашистської агресії підрозділи Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій залучались 6 разів для ідентифікації вибухонебезпечних предметів, вилучено 3 вибухонебезпечних предметів.
Проводиться добровільна евакуація, у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 370 внутрішньо переміщених осіб.
Наразі партнери Миколаївщини з Казахстану почали відбудову Миколаївських лікарень, зокрема ЛШМД, та травмпункт, який був значно зруйнований ударом РФ минулого року.
Нагадаємо в ніч на 27 квітня внаслідок російської агресії по Миколаєву було пошкоджено понад сотню житлових будинків, шість закладів освіти, сім адмінбудівель, обласний краєзнавчий музей, та вибито більш як 800 вікон.