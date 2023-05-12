Ілюстраційне фото, Очаків, квітень, 2023

Станом на 12 травня в Миколаївській області без газопостачання залишаються 4 тисячі 868 споживачів.

Інформацію щодо наслідків російського вторгнення надала Миколаївська обласна військова адміністрація на своїй сторінці у Facebook.

«Наразі в області тривають роботи з відновлення газопостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни. Натепер без газопостачання всього 4868 споживачів», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, зазначається, що в результаті російського вторгнення в Миколаївській області станом на 12 травня пошкоджено повністю або частково 17 тисяч 735 цивільних об‘єктів.

З них:

- об’єкти житлового фонду – 11748;

- медичні заклади – 103;

- навчальні заклади – 421;

- заклади культури – 204;

- об’єкти промислових підприємств – 199;

- об’єкти життєзабезпечення: газу – 1408, електро – 1118, водо – 43, теплопостачання – 96;

- інші не військові об’єкти – 2395.

Також повідомляється, що за чергову добу для ліквідації наслідків російсько-фашистської агресії підрозділи Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій залучались 6 разів для ідентифікації вибухонебезпечних предметів, вилучено 3 вибухонебезпечних предметів.

Проводиться добровільна евакуація, у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 370 внутрішньо переміщених осіб.

Наразі партнери Миколаївщини з Казахстану почали відбудову Миколаївських лікарень, зокрема ЛШМД, та травмпункт, який був значно зруйнований ударом РФ минулого року.

Нагадаємо в ніч на 27 квітня внаслідок російської агресії по Миколаєву було пошкоджено понад сотню житлових будинків, шість закладів освіти, сім адмінбудівель, обласний краєзнавчий музей, та вибито більш як 800 вікон.