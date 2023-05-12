|Швидкість вітру:
|2 м/с
|Схід сонця:
|05:21
|Захід сонця:
|20:15
|Температура завтра:
|+22 C°
|Швидкість вітру:
|1.6 м/с
|Схід сонця:
|05:15
|Захід сонця
|20:32
|Температура завтра:
|+23 C°
На тимчасово окупованих територіях зростає кількість злочинів скоєних представниками ПВК «Вагнера». Силовикам, яких завезли на тимчасово окуповані території з Росії, не вдається їх контролювати.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
— Найманці Пригожина продовжують тероризувати цивільне населення на ТОТ. Вони викрадають автівки, гвалтують місцевих та влаштовують п’яні дебоші. На фоні цього, так звані російської правоохоронці не можуть справитися з найманцями, які їм не підконтрольні, – йдеться в повідомленні.
За даними ЦНС, ні завезена з території РФ «прокуратура», ні нацгвардійці не мають впливу на «вагнерівців».
— Зростання злочинів збоку найманців пов’язана із загостренням конфлікту між Шойгу та Пригожиним. Останній намагається дестабілізувати ситуацію в регіонах, аби підірвати довіру Кремля до Шойгу, – додають в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його приватна армія може незабаром припинити своє існування та «піти в історію».
На тимчасово окупованих територіях зростає кількість злочинів скоєних представниками ПВК «Вагнера». Силовикам, яких завезли на тимчасово окуповані території з Росії, не вдається їх контролювати.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
— Найманці Пригожина продовжують тероризувати цивільне населення на ТОТ. Вони викрадають автівки, гвалтують місцевих та влаштовують п’яні дебоші. На фоні цього, так звані російської правоохоронці не можуть справитися з найманцями, які їм не підконтрольні, – йдеться в повідомленні.
За даними ЦНС, ні завезена з території РФ «прокуратура», ні нацгвардійці не мають впливу на «вагнерівців».
— Зростання злочинів збоку найманців пов’язана із загостренням конфлікту між Шойгу та Пригожиним. Останній намагається дестабілізувати ситуацію в регіонах, аби підірвати довіру Кремля до Шойгу, – додають в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його приватна армія може незабаром припинити своє існування та «піти в історію».