На тимчасово окупованих територіях зростає кількість злочинів скоєних представниками ПВК «‎Вагнера». Силовикам, яких завезли на тимчасово окуповані території з Росії, не вдається їх контролювати.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

— Найманці Пригожина продовжують тероризувати цивільне населення на ТОТ. Вони викрадають автівки, гвалтують місцевих та влаштовують п’яні дебоші. На фоні цього, так звані російської правоохоронці не можуть справитися з найманцями, які їм не підконтрольні, – йдеться в повідомленні.

За даними ЦНС, ні завезена з території РФ «‎прокуратура», ні нацгвардійці не мають впливу на «‎вагнерівців».

— Зростання злочинів збоку найманців пов’язана із загостренням конфлікту між Шойгу та Пригожиним. Останній намагається дестабілізувати ситуацію в регіонах, аби підірвати довіру Кремля до Шойгу, – додають в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його приватна армія може незабаром припинити своє існування та «піти в історію».