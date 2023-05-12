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Російські окупаційні війська 12 травня вкотре обстріляли населені пункти Херсонської області, внаслідок чого двоє людей загинули та ще двоє зазнали поранень.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.
У Каховському районі через прицільне влучення російського снаряду у приватний будинок загинуло двоє жінок. Ще одну місцеву мешканку з травмами госпіталізували.
Також одна жінка отримала поранення внаслідок російського обстрілу Дар'ївської громади.
Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали будинки, господарські споруди, будівля сільради та автомобіль.
У самому Херсоні російська армія поцілила у дах багатоповерхівки. Як повідомили в прокуратурі, потерпілих наразі не встановлено, але дані уточнюються.
У Херсонській ОВА уточнили, що російська артилерія вдарила по багатоповерхівці в Корабельному районі Херсона. На нижніх поверхах будинку, котрий обстріляли, проживає три родини. Вони не постраждали.
Нагадаємо, раніше, 8 травня, внаслідок російських обстрілів зазнали поранень 14 людей, серед яких одна дитина.
Російські окупаційні війська 12 травня вкотре обстріляли населені пункти Херсонської області, внаслідок чого двоє людей загинули та ще двоє зазнали поранень.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.
У Каховському районі через прицільне влучення російського снаряду у приватний будинок загинуло двоє жінок. Ще одну місцеву мешканку з травмами госпіталізували.
Також одна жінка отримала поранення внаслідок російського обстрілу Дар'ївської громади.
Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали будинки, господарські споруди, будівля сільради та автомобіль.
У самому Херсоні російська армія поцілила у дах багатоповерхівки. Як повідомили в прокуратурі, потерпілих наразі не встановлено, але дані уточнюються.
У Херсонській ОВА уточнили, що російська артилерія вдарила по багатоповерхівці в Корабельному районі Херсона. На нижніх поверхах будинку, котрий обстріляли, проживає три родини. Вони не постраждали.
Нагадаємо, раніше, 8 травня, внаслідок російських обстрілів зазнали поранень 14 людей, серед яких одна дитина.