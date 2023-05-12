Російські окупаційні війська 12 травня вкотре обстріляли населені пункти Херсонської області, внаслідок чого двоє людей загинули та ще двоє зазнали поранень.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

У Каховському районі через прицільне влучення російського снаряду у приватний будинок загинуло двоє жінок. Ще одну місцеву мешканку з травмами госпіталізували.

Також одна жінка отримала поранення внаслідок російського обстрілу Дар'ївської громади.

Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали будинки, господарські споруди, будівля сільради та автомобіль.

У самому Херсоні російська армія поцілила у дах багатоповерхівки. Як повідомили в прокуратурі, потерпілих наразі не встановлено, але дані уточнюються.

У Херсонській ОВА уточнили, що російська артилерія вдарила по багатоповерхівці в Корабельному районі Херсона. На нижніх поверхах будинку, котрий обстріляли, проживає три родини. Вони не постраждали.

Нагадаємо, раніше, 8 травня, внаслідок російських обстрілів зазнали поранень 14 людей, серед яких одна дитина.