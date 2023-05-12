З першого вересня в Україні учні за можливості повернуться на очне навчання у закладах освіти. Головна умова – безпека для дітей та вчителів. Однак у Миколаєві більшість шкіл зруйновані або мають пошкодження, тому готуватися до нового навчального року почали вже зараз.

Очільник обласної організації партії «Слуга Народу», народний депутат Олександр Пасічний разом із депутатом міськради Рамілем Агабековим, очільницею Миколаївської райради Ганною Коверзнєвою та депутатом Олександром Балакіним обговорили ситуацію із керівницею управління освіти міськради Ганною Личко та заступником міського голови Анатолієм Петровим.

— На сьогодні зі 142 закладів освіти в Миколаєві ворог зруйнував 91. Кілька з них не підлягають ремонту, тобто це тільки демонтаж. Решта потребує відновлювальних робіт та облаштування безпечних укриттів. У тих школах, де нині їх немає, можливий варіант модульних укриттів, що заривають під землю. Держава вже виділила субвенцію для облаштування безпечних укриттів. Миколаївщина отримала 102 мільйони гривень з державного бюджету, ця сума є однією з 4-х найбільших по Україні, – розповів Олександр Пасічний.

Представники партії оглянули школу №60, де поки немає укриття, але тут вже розглядають проведення робіт з його облаштування. Ворог обстріляв територію школи, тут зруйноване окреме приміщення, але основне вціліло. Ця школа має сучасне технічне оснащення та розрахована на велику кількість учнів.

Також відвідали школу №57 – одну з найбільших в місті. У довоєнний час тут навчалися понад 1700 учнів, більше 500 з яких у дистанційному форматі. У закладі є бомбосховище, але воно потребує ремонту та оснащення, зокрема, системою вентиляції.

У результаті візиту представники влади розробили план подальших дій, аби у навчальному році 2023-24 якомога більше дітей з Миколаєва могли навчатися очно та безпечно.

Нагадаємо, у березні цього року виконавчий комітет Миколаївської міськради затвердив перелік навчальних закладів, які будуть працювати у 2023-2024 році.