Вночі, 13 травня, ворог здійснив атаку дронами на Миколаїв, внаслідок якої постраждало три людини.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім та міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Відомо, що одній із п’ятиповерхівок вибуховою хвилею винесло практично всі вікна та сталися пожежі в трьох квартирах. Також пошкоджено двоповерхову будівлю підприємства.

— Через влучення боєприпасів пошкодження зазнав п’ятиповерховий житловий будинок та зруйновано двоповерхову будівлю на підприємстві. Внаслідок обстрілу виникли пожежі на обох обʼєктах, які були оперативно ліквідовані підрозділами ГУ ДСНС України в Миколаївській області, – пише Віталій Кім.

Наразі відомо про трьох постраждалих. Одного забрала швидка, двом надали медичну допомогу на місці.

Крім того, як повідомляє повітряне командування «Південь», на Миколаївщині було сбито один ворожий ударний БПЛА «Shahed-136/131» та вкотре було завдано артилерійський удар по Очаківській громаді.

— Учора, 12 травня, о 16:42 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає, – повідомив очільник ОВА.

Нагадаємо, вчора, 12 травня російські окупаційні війська вкотре обстріляли населені пункти Херсонської області, внаслідок чого двоє людей загинули та ще двоє зазнали поранень.