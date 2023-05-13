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Українські захисники за минулу добу знищили ще 590 російських окупантів та десятки одиниць техніки ворога. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 198 тисяч своїх солдатів.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 13 травня 2023 року орієнтовно склали:
Нагадаємо, росіяни та колаборанти масово виїжджають з тимчасово окупованої частини Донецької області на територію РФ.
Раніше також повідомлялося, що у тимчасово окуповане місто Дніпрорудне Запорізької області прибуло 15 автобусів для евакуації представників російської окупаційної адміністрації і так званої «народної міліції» разом з їхніми родинами.
До того повідомлялося, що на тимчасово окупованій території Запорізької області, де загарбники оголосили «евакуацію», ймовірно, готуються провокації.
Українські захисники за минулу добу знищили ще 590 російських окупантів та десятки одиниць техніки ворога. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 198 тисяч своїх солдатів.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 13 травня 2023 року орієнтовно склали:
Нагадаємо, росіяни та колаборанти масово виїжджають з тимчасово окупованої частини Донецької області на територію РФ.
Раніше також повідомлялося, що у тимчасово окуповане місто Дніпрорудне Запорізької області прибуло 15 автобусів для евакуації представників російської окупаційної адміністрації і так званої «народної міліції» разом з їхніми родинами.
До того повідомлялося, що на тимчасово окупованій території Запорізької області, де загарбники оголосили «евакуацію», ймовірно, готуються провокації.