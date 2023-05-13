Українські захисники за минулу добу знищили ще 590 російських окупантів та десятки одиниць техніки ворога. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 198 тисяч своїх солдатів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 13 травня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 198260 (+590) осіб ліквідовано,

танків - 3751 (+6) од,

бойових броньованих машин - 7307 (+12) од,

артилерійських систем - 3095 (+27) од,

РСЗВ - 561 (+2) од,

засоби ППО - 314 (+2) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2665 (+29),

крилаті ракети - 970 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6011 (+15) од,

спеціальна техніка - 402 (+9).