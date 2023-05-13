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13 і 14 травня у Миколаєві не курсуватимуть деякі номери трамваїв, зокрема, трамваї за маршрутами №7 та №10. Трамвай за маршрутом №1 курсуватиме від Яхт-клубу через вулиці Потьомкінська - Декабристів - Кузнецька до 10-ї Воєнної.
Як пише «Миколаївелектротранс», це пов'язано проведенням робіт по відновленню трамвайного руху до Широкої Балки.
— Працівники МКП «Миколаїводоканал» працюватимуть всі вихідні, щоб усунути аварію в їх мережі. Потім службі колії КП «Миколаївелектротранс» знадобиться ще один день для відновлення цілісності рейко-шпальної решітки на місці проведення робіт, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, представники празького транспортного товариства DPP спільно з міською владою столиці Чехії передали два автобуси Irisbus Crossway комунальному підприємству «Миколаївпастранс».
13 і 14 травня у Миколаєві не курсуватимуть деякі номери трамваїв, зокрема, трамваї за маршрутами №7 та №10. Трамвай за маршрутом №1 курсуватиме від Яхт-клубу через вулиці Потьомкінська - Декабристів - Кузнецька до 10-ї Воєнної.
Як пише «Миколаївелектротранс», це пов'язано проведенням робіт по відновленню трамвайного руху до Широкої Балки.
— Працівники МКП «Миколаїводоканал» працюватимуть всі вихідні, щоб усунути аварію в їх мережі. Потім службі колії КП «Миколаївелектротранс» знадобиться ще один день для відновлення цілісності рейко-шпальної решітки на місці проведення робіт, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, представники празького транспортного товариства DPP спільно з міською владою столиці Чехії передали два автобуси Irisbus Crossway комунальному підприємству «Миколаївпастранс».