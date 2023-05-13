13 і 14 травня у Миколаєві не курсуватимуть деякі номери трамваїв, зокрема, трамваї за маршрутами №7 та №10. Трамвай за маршрутом №1 курсуватиме від Яхт-клубу через вулиці Потьомкінська - Декабристів - Кузнецька до 10-ї Воєнної.

Як пише «Миколаївелектротранс», це пов'язано проведенням робіт по відновленню трамвайного руху до Широкої Балки.