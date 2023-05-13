|Швидкість вітру:
|3.2 м/с
|Схід сонця:
|05:20
|Захід сонця:
|20:16
|Температура завтра:
|+23 C°
|Швидкість вітру:
|2 м/с
|Схід сонця:
|05:13
|Захід сонця
|20:34
|Температура завтра:
|+24 C°
У суботу, 13 травня, о 8:49 в окупованому Маріуполі прогримів дуже гучний вибух.
Про це повідомляє «Маріуполь. Спротив».
— Скло ходуном. Сирени завили. Не літак, і не з Азовсталі, – йдеться в повідомленні руху спротиву.
Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що окупанти посили присутність систем ППО в місті.
— Вчора помічено нова система ЗРК ТОР-2. Вперше. Це доповнення до С-300; БУКів і «Панциря». Судячи за все, операція «Паники нет» триває, – написав він.
Нагадаємо, нещодавно на Старокримському цвинтарі окупованого Маріуполя виявили великий сектор свіжих могил. Серед основних причин високої смертності - критично поганий рівень медицини в окупованому Маріуполі.
У суботу, 13 травня, о 8:49 в окупованому Маріуполі прогримів дуже гучний вибух.
Про це повідомляє «Маріуполь. Спротив».
— Скло ходуном. Сирени завили. Не літак, і не з Азовсталі, – йдеться в повідомленні руху спротиву.
Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що окупанти посили присутність систем ППО в місті.
— Вчора помічено нова система ЗРК ТОР-2. Вперше. Це доповнення до С-300; БУКів і «Панциря». Судячи за все, операція «Паники нет» триває, – написав він.
Нагадаємо, нещодавно на Старокримському цвинтарі окупованого Маріуполя виявили великий сектор свіжих могил. Серед основних причин високої смертності - критично поганий рівень медицини в окупованому Маріуполі.