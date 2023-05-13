У суботу, 13 травня, о 8:49 в окупованому Маріуполі прогримів дуже гучний вибух.

Про це повідомляє «Маріуполь. Спротив».

— Скло ходуном. Сирени завили. Не літак, і не з Азовсталі, – йдеться в повідомленні руху спротиву.

Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що окупанти посили присутність систем ППО в місті.

— Вчора помічено нова система ЗРК ТОР-2. Вперше. Це доповнення до С-300; БУКів і «Панциря». Судячи за все, операція «Паники нет» триває, – написав він.

Нагадаємо, нещодавно на Старокримському цвинтарі окупованого Маріуполя виявили великий сектор свіжих могил. Серед основних причин високої смертності - критично поганий рівень медицини в окупованому Маріуполі.