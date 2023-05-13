Вночі, 13 квітня, у Миколаєві було зафіксовано два влучання. Терористи поцілили у дитячий садок, який готували до відкриття та хлібозавод.

Нові подробиці про нічну атаку по місту розповів міський голова миколаєва Олександр Сєнкевич.

Через влучання боєприпасу на територію дитсадка декілька сусідніх будинків зазнали пошкоджень. Зокрема, у більшості квартир вибиті вікна на двері.

— Виявили два попадання снарядів. Один у найближче підприємство, інший на території дитячого садка. Тут немає жодних військових об'єктів, ми готували цей садочок до відкриття, тому прибрали територію, - зазначив мер.

На території хлібзаводу пошкодження зазнала двоповерхова будівля та техніка, яка розвозила продукцію Миколаївщиною та Херсонщиною. наразі підприємство, не зважаючи на тяжкі умови, готується відновлювати роботу.

— Доки надзвичайники розбирають завали, працівники готуються випікати хліб. На підприємстві вже відновили електропостачання, працюють газовики. Миколаївці будуть із хлібом, - наголосив Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, внаслідок нічного прильоту по Миколаєву постраждало троє жителів п'ятиповерхівки. В трьох квартирах сталися пожежі.