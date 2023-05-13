Німеччина готує для України найбільший пакет оборонної допомоги від початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Spiegel.

До пакету увійдуть 20 бронетранспортерів Marder та 30 танків Leopard 1, 18 колісних гаубиць, чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM, 12 пускових установок IRIS -T-SLS і сотні керованих ракет для цієї системи.

Водночас Німеччина планує надати допомогу нашій державі для розвідки ворожих позицій - Берлін планує передати до 200 розвідувальних безпілотників.

Серед іншої допомоги - 100 захищених бойових машин, які найперше призначені для транспортування військ на фронт, і понад 100 машин логістичної підтримки.

Уряд ФРН планує суттєво посилити сухопутні війська України через постачання бронетранспортерів та основних бойових танків, а також модернізувати протиповітряну оборону нашої держави.

Пакет військової допомоги можуть оголосити завтра, 14 травня, під час вручення Президенту Володимирові Зеленському премії Карла Великого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецька оборонна компанія Rheinmetall хоче поставити Україні значну кількість артилерійських боєприпасів. Rheinmetall пообіцяла виробляти до 600 тисяч снарядів на рік для України.