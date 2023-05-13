Служба безпеки України оголосила підозру російському «коменданту» міста Балаклія Харківської області, який під час окупації населеного пункту катував українських громадян.

Як повідомляє СБУ, слідчі встановили особу ще одного загарбника, причетного до масових репресій проти мирних жителів під час окупації частини Харківщини.

— Фігурантом є військовий комендант Калінінградського гарнізону збройних сил РФ із позивним «Граніт», який на початку повномасштабного вторгнення ввійшов до складу окупаційних угруповань на східному фронті, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у березні минулого року він приїхав до захопленої на той час Балаклії, де займався координацією спільних дій російських військових та бойовиків так званих «ЛДНР» у поширенні кремлівського режиму в місті.

Як зазначили в СБУ, згодом його призначили там «комендантом». На цій «посаді» окупант організовував незаконні затримання місцевих жителів.

— За наказом «Граніта» українців звозили до створеної агресором катівні, яку облаштували у захопленій будівлі райвідділу поліції", - сказано у повідомленні.

Зокрема, у катівні людей піддавали жорстоким тортурам, а також тривалий час тримали без їжі та води. Деякі з потерпілих й досі вважаються зниклими безвісті.

— Задокументовано, що «Граніт» особисто допитував незаконно ув’язнених, застосовуючи до них психологічне та фізичне насильство, погрожував вбивством, а також примусовою депортацією їхніх родичів до РФ, - пишуть СБУ.

Під час звільнення міста окупаційний «комендант» втік до РФ, де переховується від правосуддя.

— На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності, - йдеться в повыдомленні.

Нагадаємо, слідчі Служби безпеки повідомили, що викрили нові факти злочинної діяльності колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, який підозрюється у державній зраді. За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.