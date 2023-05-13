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У повітряному просторі Польщі зафіксували невідомий об'ект, який залетів з території Білорусі. Ймовірно йдеться про повітряну кулю спостереження.
Прол це повідомляє Міноборони Польщі в Twitter.
У Міністерстві оборони зазначили, що оперативний командувач прийняв рішення направити чергових сил територіальної оборони для пошуку аеростата. Наразі об'єкт не знайшли.
— Центр повітряних операцій зафіксував появу в польському повітряному просторі об'єкта, який влетів з боку Білорусі. Це, ймовірно, спостережний аеростат. Радіолокаційний контакт був втрачений поблизу Рипіна, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив, що у грудні 2022 року біля міста Бидгощ упала російська ракета. За словами міністра, Польща вже налагодила співпрацю з Україною та США щодо розслідування цього інциденту.
У повітряному просторі Польщі зафіксували невідомий об'ект, який залетів з території Білорусі. Ймовірно йдеться про повітряну кулю спостереження.
Прол це повідомляє Міноборони Польщі в Twitter.
У Міністерстві оборони зазначили, що оперативний командувач прийняв рішення направити чергових сил територіальної оборони для пошуку аеростата. Наразі об'єкт не знайшли.
— Центр повітряних операцій зафіксував появу в польському повітряному просторі об'єкта, який влетів з боку Білорусі. Це, ймовірно, спостережний аеростат. Радіолокаційний контакт був втрачений поблизу Рипіна, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив, що у грудні 2022 року біля міста Бидгощ упала російська ракета. За словами міністра, Польща вже налагодила співпрацю з Україною та США щодо розслідування цього інциденту.