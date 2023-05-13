Влада Японії передасть Україні обладнання для підстанцій на загальну суму 5,135 мільярдів японських єн (близько 40 мільйонів доларів).

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначено, що відповідну грантову угоду підписано між урядом України та Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) у рамках Програми екстреного відновлення.

Згідно з планом закупівель, початок поставок обладнання планується на другу половину 2023 року і триватиме до 2025 року залежно від термінів виготовлення устаткування.

Також повідомляється, що це вже другий етап у наданні Японією допомоги українській енергетиці. На першому етапі Укренерго отримало від JICA понад 30 генераторів, які є страхувальним механізмом для підстанцій на випадок поновлення масованих обстрілів.

Нагадаємо, Японія пообіцяла виділити 1 мільярд доларів країнам, які межують з Україною, на допомогу біженцям.

Перед тим, японський уряд пообіцяв надати Україні грантову допомогу на суму 400 мільйонів доларів у межах Програми екстреного відновлення «Фаза 2» та ще 70 мільйонів доларів через механізм Програми розвитку ООН.

Також, Японія направить в Україну 3,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року.