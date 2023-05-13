Окружна прокуратура міста Миколаєва звернулась до Корабельного районного суду з позовом, щодо продажу незаконно відведеної ділянки урочища «Маяк».

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

Мова йде про земельну ділянку лісогосподарського призначення площею 10 соток вартістю 1,3 мільйони гривень, яку незаконно передали у приватну власність для будівництва житла. Земельна ділянка знаходиться в урочищі «Маяк» Корабельного району міста Миколаєва.

— При цьому, рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, які набрали законної сили, за раніше задоволеним позовом прокурора вже встановлено факт незаконного відведення міською радою у приватну власність громадянину для індивідуального житлового будівництва земельної ділянки державної власності, яка розміщена в урочищі «Маяк» і перебуває в постійному користуванні державного підприємства «Миколаївське лісове господарство», без вилучення в останнього та без повноважень на розпорядження нею, - йдеться у повідомленні.

Зазначається що громадянин продав ділянку іншій особі, намагаючись уникнути майнової відповідальності за очевидні порушення закону та фактично перешкоджаючи виконанню рішення суду.

— Оскільки землі державного лісового фонду не можуть передаватись у приватну власність для індивідуального житлового будівництва, а їх подальший перепродаж є так само незаконним, прокурор звернувся до суду з позовом про визнання недійсним відповідного договору купівлі-продажу і зобов’язання повернути земельну ділянку державі, – йдеться у повідомленні.

Суд відкрив провадження у цивільній справі, розгляд якої триває.

Нагадаємо, раніше миколаївська прокуратура вже зтикалася з подібною справою стосовно незаконної купівлі-продажу земель урочища «Маяк». Так, у 2025 році Корабельним районним судом винесено два знакові рішення на користь громади Миколаєва у справі про незаконне відведення землі у рекреаційній зоні. Судді задовольнили позови прокуратури про повернення земельних ділянок громаді.