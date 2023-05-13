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Попри значні пошкодження внаслідок нічної атаки Миколаєва, хлібозавод відновив свою роботу.
Про це повідомила керівниця Миколаївського хлібозаводу №1 Альона Ракова, передає кореспондент «НикВести».
За її словами, одразу після того, як рятувальники ліквідували пожужу, працівниками підприємства було поновлено роботу і відвантажено партію виробів постачальникам.
— Одразу після того, як загасили пожежі, ми відновили роботу на підприємстві, відгрузився повністю хліб до наших постачальників, окрім гарячого продукту, — зазначила керівниця хлібозаводу.
Вона також розповіла, що майже усі приміщення та техніка підприємства зазнали пошкоджень.
— Зруйновані усі приміщення, десь вікна, десь двері та обладнання. На жаль багато машин постраждало. Є три автомобілі які взагалі згоріли, є ті, які зруйновані частково, — наголосила Альона Ракова.
Оскільки електроенергія на підприємстві вже відновла, за словами керівниці, залишається лише чекати на відновлення газопостачання.
Нагадаємо, внаслідок нічного прильоту по миколаєву, 13 травня, травмовано троє жителів багатоповерхівки, в якій виникла пожежа.
Попри значні пошкодження внаслідок нічної атаки Миколаєва, хлібозавод відновив свою роботу.
Про це повідомила керівниця Миколаївського хлібозаводу №1 Альона Ракова, передає кореспондент «НикВести».
За її словами, одразу після того, як рятувальники ліквідували пожужу, працівниками підприємства було поновлено роботу і відвантажено партію виробів постачальникам.
— Одразу після того, як загасили пожежі, ми відновили роботу на підприємстві, відгрузився повністю хліб до наших постачальників, окрім гарячого продукту, — зазначила керівниця хлібозаводу.
Вона також розповіла, що майже усі приміщення та техніка підприємства зазнали пошкоджень.
— Зруйновані усі приміщення, десь вікна, десь двері та обладнання. На жаль багато машин постраждало. Є три автомобілі які взагалі згоріли, є ті, які зруйновані частково, — наголосила Альона Ракова.
Оскільки електроенергія на підприємстві вже відновла, за словами керівниці, залишається лише чекати на відновлення газопостачання.
Нагадаємо, внаслідок нічного прильоту по миколаєву, 13 травня, травмовано троє жителів багатоповерхівки, в якій виникла пожежа.