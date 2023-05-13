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У Брянській області Російської Федерації у суботу, 13 травня, впав вертоліт. Деякі пропагандисти стверджують про падіння двох гелікоптерів.
Так, за даними пропагандистського держагентства ТАСС, гелікоптер упав у місті Клинці через «пожежу двигуна».
За попередньою інформацією, вертоліт впав на будинок у приватному секторі. Над містом помітили дим. Про постраждалих наразі не повідомляють, не відомо також й інші деталі аварії. Та судячи з камуфляжу і наявності рятувального парашута, з великою часткою ймовірності вертоліт належить Міноборони РФ.
Варто відзначити, що деякі телеграм-канали повідомили про падіння двох гелікоптерів. За їхніми словами, один із них упав у самих Клинцях, ще один біля села Сурецький Мураха.
Падіння одного вертольота підтвердив губернатор Брянської області і додав, що внаслідок події постраждала жінка.
— Наразі її доправили в районну лікарню, їй надають усю необхідну медичну допомогу, - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, 20 квітня в Азовське море біля окупованої Кирилівки впав вертоліт росіян, пілот загинув. Тіло пілота затонулого вертольота хвилею винесло на центральний пляж Кирилівки
У Брянській області Російської Федерації у суботу, 13 травня, впав вертоліт. Деякі пропагандисти стверджують про падіння двох гелікоптерів.
Так, за даними пропагандистського держагентства ТАСС, гелікоптер упав у місті Клинці через «пожежу двигуна».
За попередньою інформацією, вертоліт впав на будинок у приватному секторі. Над містом помітили дим. Про постраждалих наразі не повідомляють, не відомо також й інші деталі аварії. Та судячи з камуфляжу і наявності рятувального парашута, з великою часткою ймовірності вертоліт належить Міноборони РФ.
Варто відзначити, що деякі телеграм-канали повідомили про падіння двох гелікоптерів. За їхніми словами, один із них упав у самих Клинцях, ще один біля села Сурецький Мураха.
Падіння одного вертольота підтвердив губернатор Брянської області і додав, що внаслідок події постраждала жінка.
— Наразі її доправили в районну лікарню, їй надають усю необхідну медичну допомогу, - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, 20 квітня в Азовське море біля окупованої Кирилівки впав вертоліт росіян, пілот загинув. Тіло пілота затонулого вертольота хвилею винесло на центральний пляж Кирилівки