Міністри фінансів країн «Великої сімки» під час зустрічі в Японії домовилися збільшити економічну й бюджетну підтримку України на 2023 рік і початок 2024 року до 44 мільярдів доларів.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з 14-сторінковою заявою, допомогу Україні до початку 2024 року збільшать до 44 мільярдів доларів, що дозволить Міжнародному валютному фонду схвалити підтримку в розмірі 15,6 мільярда доларів протягом чотирьох років.

— Ми закликаємо до негайного припинення незаконної війни росії проти України, якк усуне одну з найбільших невизначеностей щодо глобальних економічних перспектив, — заявили міністри фінансів.

Нагадаємо, влада Японії передасть Україні обладнання для підстанцій на загальну суму 5,135 мільярдів японських єн (близько 40 мільйонів доларів).