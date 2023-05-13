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За даними пропагандистських ЗМІ, кількість збитих бортів над брянською обласлю РФ зрослі до чотирьох – два вертольоти Мі-8 та винищувачі Су-34 і Су-35
Про це, зокрема, пише російське видання «Коммерсант».
Видання зазначає, що, за попередніми даними, знищені борти входили до однієї авіагрупи. Винищувачі мали завдати ракетно-бомбового удару по цілях на території Чернігівської області, а вертольоти — підстрахувати їх. Зокрема, Мі-8 мали підібрати екіпажі винищувачів, якщо їх раптом зіб'ють.
Як зазначає видання, російські винищувачі та вертольоти могли бути збиті «практично одночасно» біля кордону з Україною. Їхні екіпажі загинули.
Telegram-канал Baza зазначає, що внаслідок падіння 4 бортів загинули 9 людей:
Однак влада країни досі не визнала жодного випадку, окрім падіння Су-34.
Нагадаємо, за словами губернатора Брянської області внаслідок події постраждала жінка.
Раніше, 20 квітня в Азовське море біля окупованої Кирилівки впав вертоліт росіян, пілот загинув. Тіло пілота затонулого вертольота хвилею винесло на центральний пляж Кирилівки
За даними пропагандистських ЗМІ, кількість збитих бортів над брянською обласлю РФ зрослі до чотирьох – два вертольоти Мі-8 та винищувачі Су-34 і Су-35
Про це, зокрема, пише російське видання «Коммерсант».
Видання зазначає, що, за попередніми даними, знищені борти входили до однієї авіагрупи. Винищувачі мали завдати ракетно-бомбового удару по цілях на території Чернігівської області, а вертольоти — підстрахувати їх. Зокрема, Мі-8 мали підібрати екіпажі винищувачів, якщо їх раптом зіб'ють.
Як зазначає видання, російські винищувачі та вертольоти могли бути збиті «практично одночасно» біля кордону з Україною. Їхні екіпажі загинули.
Telegram-канал Baza зазначає, що внаслідок падіння 4 бортів загинули 9 людей:
Однак влада країни досі не визнала жодного випадку, окрім падіння Су-34.
Нагадаємо, за словами губернатора Брянської області внаслідок події постраждала жінка.
Раніше, 20 квітня в Азовське море біля окупованої Кирилівки впав вертоліт росіян, пілот загинув. Тіло пілота затонулого вертольота хвилею винесло на центральний пляж Кирилівки