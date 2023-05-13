За даними пропагандистських ЗМІ, кількість збитих бортів над брянською обласлю РФ зрослі до чотирьох – два вертольоти Мі-8 та винищувачі Су-34 і Су-35

Про це, зокрема, пише російське видання «Коммерсант».

Видання зазначає, що, за попередніми даними, знищені борти входили до однієї авіагрупи. Винищувачі мали завдати ракетно-бомбового удару по цілях на території Чернігівської області, а вертольоти — підстрахувати їх. Зокрема, Мі-8 мали підібрати екіпажі винищувачів, якщо їх раптом зіб'ють.

Як зазначає видання, російські винищувачі та вертольоти могли бути збиті «практично одночасно» біля кордону з Україною. Їхні екіпажі загинули.

Telegram-канал Baza зазначає, що внаслідок падіння 4 бортів загинули 9 людей:

три члени екіпажу Мі-8, який упав у місті Клинці;

три члени екіпажу Мі-8, який упав в Унецькому районі;

два пілоти Су-34 загинули в селищі Нижня;

у селищі Сурецький Муравей загинув пілот Су-35.

Однак влада країни досі не визнала жодного випадку, окрім падіння Су-34.

Нагадаємо, за словами губернатора Брянської області внаслідок події постраждала жінка.

Раніше, 20 квітня в Азовське море біля окупованої Кирилівки впав вертоліт росіян, пілот загинув. Тіло пілота затонулого вертольота хвилею винесло на центральний пляж Кирилівки