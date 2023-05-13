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В суботу, 13 квітня, Збройні сили України в Херсонській області знищили два російські безпілотники.
Про це повідомили в ОК «Південь».
Зокрема, військові ліквідували розвідувальний БпЛА «Орлан-10» та ударний БпЛА типу «Ланцет».
— 13 травня у Херсонській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено два російські безпілотники, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 3 травня безпілотники атакували військовий аеродром у Брянській області, де в результаті пошкоджено транспортний літак Ан-124. Пропагандисти сверджували, що в атаці було задіяно п’ять дронів, які нібито належали ЗСУ. Два з них вибухнули на території аеродрому, ще два було знищено зі стрілецької зброї, п’ятого не було виявлено.
В суботу, 13 квітня, Збройні сили України в Херсонській області знищили два російські безпілотники.
Про це повідомили в ОК «Південь».
Зокрема, військові ліквідували розвідувальний БпЛА «Орлан-10» та ударний БпЛА типу «Ланцет».
— 13 травня у Херсонській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено два російські безпілотники, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 3 травня безпілотники атакували військовий аеродром у Брянській області, де в результаті пошкоджено транспортний літак Ан-124. Пропагандисти сверджували, що в атаці було задіяно п’ять дронів, які нібито належали ЗСУ. Два з них вибухнули на території аеродрому, ще два було знищено зі стрілецької зброї, п’ятого не було виявлено.