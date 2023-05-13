Керівник уряду Італії Джорджія Мелоні після переговорів з президентом Володимиром Зеленським у Римі пообіцяла надати Києву повну підтримку для вступу в ЄС, зокрема, допомагаючи у сфері реформ.

Про це Мелоні повідомила на спільному брифінгу з Володимиром Зеленським.

Згідно з її словами, Італія визнає справедливі побажання України вступити в ЄС і підтримує це.

— В Україні зараз ведеться боротьба, щоб захистити європейські цінності. Це цінності усіх наших громадян. Ось чому ми вирішили зайняти активну позицію у підтримці статусу кандидата Україні на вступ в ЄС. Продовжуватимемо надавати нашу повну підтримку, для того, щоб сприяти поступовій інтеграції України в ЄС, – пообіцяла Джорджі Мелоні.

Прем'єр-міністр зауважила, що Україна, звичайно, повинна втілювати реформи на шляху до ЄС.