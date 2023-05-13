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Керівник уряду Італії Джорджія Мелоні після переговорів з президентом Володимиром Зеленським у Римі пообіцяла надати Києву повну підтримку для вступу в ЄС, зокрема, допомагаючи у сфері реформ.
Про це Мелоні повідомила на спільному брифінгу з Володимиром Зеленським.
Згідно з її словами, Італія визнає справедливі побажання України вступити в ЄС і підтримує це.
— В Україні зараз ведеться боротьба, щоб захистити європейські цінності. Це цінності усіх наших громадян. Ось чому ми вирішили зайняти активну позицію у підтримці статусу кандидата Україні на вступ в ЄС. Продовжуватимемо надавати нашу повну підтримку, для того, щоб сприяти поступовій інтеграції України в ЄС, – пообіцяла Джорджі Мелоні.
Прем'єр-міністр зауважила, що Україна, звичайно, повинна втілювати реформи на шляху до ЄС.
— І також в рамках реформ ми готові надавати допомогу. Правда полягає в тому, що Україна є жертвою агресії, і, захищаючи свою цілісність та суверенність, вона віддаляє війну від решти Європи. Для нас це надзвичайно важливо. Те, що роблять українці, вони роблять і для нас, – додала голова уряду.
Керівник уряду Італії Джорджія Мелоні після переговорів з президентом Володимиром Зеленським у Римі пообіцяла надати Києву повну підтримку для вступу в ЄС, зокрема, допомагаючи у сфері реформ.
Про це Мелоні повідомила на спільному брифінгу з Володимиром Зеленським.
Згідно з її словами, Італія визнає справедливі побажання України вступити в ЄС і підтримує це.
— В Україні зараз ведеться боротьба, щоб захистити європейські цінності. Це цінності усіх наших громадян. Ось чому ми вирішили зайняти активну позицію у підтримці статусу кандидата Україні на вступ в ЄС. Продовжуватимемо надавати нашу повну підтримку, для того, щоб сприяти поступовій інтеграції України в ЄС, – пообіцяла Джорджі Мелоні.
Прем'єр-міністр зауважила, що Україна, звичайно, повинна втілювати реформи на шляху до ЄС.
— І також в рамках реформ ми готові надавати допомогу. Правда полягає в тому, що Україна є жертвою агресії, і, захищаючи свою цілісність та суверенність, вона віддаляє війну від решти Європи. Для нас це надзвичайно важливо. Те, що роблять українці, вони роблять і для нас, – додала голова уряду.