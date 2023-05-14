У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області представники слідчого комітету РФ проводять «принизливі допити» цивільного населення.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 13 травня.

Так, на території відділу поліції для допитів місцевих жителів залучили близько 50 російських слідчих. За даними Генштабу, вони беруть участь в «принизливих допитах», що супроводжуються знущанням з цивільних.

У Генштабі наголошують, що в такий спосіб російські окупаційні війська продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини на тимчасово захоплених територіях.

Водночас окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Нещодавно в селі Таврійське Херсонської області на території дитячого садочку росіяни облаштували польовий шпиталь. Туди прибули 3 військові вантажні автомобілі з пораненими окупантами.

Нагадаємо, вдень, 13 травня, в окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух, окупанти ввімкнули сирени.