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Церковний суд у Москві позбавив духовного сану священника російської православної церкви Іоанна Коваля, який під час богослужіння молився не про перемогу РФ, а про мир.
Про це повідомляє російський православний портал «Правмир».
Зазначається, що у молитві «Про Святу Русь» ієрей Іоанн Коваль замінив слово «перемога» на слово «мир». Це він зробив нібито у фразі: «Повстань, Боже, на допомогу людям Твоїм і подай нам силою Твоєю перемогу».
Після скарги парафіян у лютому 2023 року священника заборонили в служінні, а 11 травня його позбавили сану, звинувативши клятвопорушенні, тобто недотриманні присяги про послух священноначаллю.
— Кожен перед висвяченням складає присягу, за якою зобов’язується неухильно виконувати розпорядження священноначалля, — заявив заступник голови Єпархіального суду московської єпархії протоієрей Владислав Ципін.
До того, як постанову церковного суду затвердить патріарх московський Кирило, у священника ще є можливість подати апеляцію.
Нагадаємо, Миколаївщина має один з найнижчих показників виходу церков з Московського патріархату. Миколаївщина посідає сьоме місце в антирейтингу за показником виходу громад з Московського патріархату станом на травень поточного року. У Миколаївській області усього 6 церков з 286 МП перейшли до ПЦУ.
Церковний суд у Москві позбавив духовного сану священника російської православної церкви Іоанна Коваля, який під час богослужіння молився не про перемогу РФ, а про мир.
Про це повідомляє російський православний портал «Правмир».
Зазначається, що у молитві «Про Святу Русь» ієрей Іоанн Коваль замінив слово «перемога» на слово «мир». Це він зробив нібито у фразі: «Повстань, Боже, на допомогу людям Твоїм і подай нам силою Твоєю перемогу».
Після скарги парафіян у лютому 2023 року священника заборонили в служінні, а 11 травня його позбавили сану, звинувативши клятвопорушенні, тобто недотриманні присяги про послух священноначаллю.
— Кожен перед висвяченням складає присягу, за якою зобов’язується неухильно виконувати розпорядження священноначалля, — заявив заступник голови Єпархіального суду московської єпархії протоієрей Владислав Ципін.
До того, як постанову церковного суду затвердить патріарх московський Кирило, у священника ще є можливість подати апеляцію.
Нагадаємо, Миколаївщина має один з найнижчих показників виходу церков з Московського патріархату. Миколаївщина посідає сьоме місце в антирейтингу за показником виходу громад з Московського патріархату станом на травень поточного року. У Миколаївській області усього 6 церков з 286 МП перейшли до ПЦУ.