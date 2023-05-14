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Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 620 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже майже 199 тисяч своїх солдатів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, у суботу 13 травня у Брянській області РФ збили 4 російські борти.
Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 620 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже майже 199 тисяч своїх солдатів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, у суботу 13 травня у Брянській області РФ збили 4 російські борти.