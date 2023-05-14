Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 620 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже майже 199 тисяч своїх солдатів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.23 орієнтовно склали:

особового складу — близько 198 880 (+620) осіб ліквідовано;

танків — 3756 (+5) од.;

бойових броньованих машин — 7325 (+18) од.;

артилерійських систем — 3116 (+21) од.;

РСЗВ — 562 (+1) од.;

засоби ППО — 314 (+0) од.;

літаків — 308 (+0) од.;

гелікоптерів — 294 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2696 (+31) од.;

крилаті ракети — 970 (+0) од.;

кораблі /катери — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6018 (+7) од.;

спеціальна техніка — 404 (+2) од.;

Нагадаємо, у суботу 13 травня у Брянській області РФ збили 4 російські борти.