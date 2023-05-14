У ніч на 14 травня російські війська атакували Україну з різних напрямків ударними дронами «Shahed-136/131», ракетами «Калібр» з кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Протягом нічної атаки знищено три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів:

18 ударних дронів типу «Shahed-136/131»;

один ударний БпЛА типу «Ланцет»;

два БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10»;

чотири БпЛА (тип уточнюється)

три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55

Протягом доби 13 травня та на початок доби 14 травня тактична авіація Повітряних Сил здійснила до півсотні літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.

Нагадаємо, українські захисники за минулу добу ліквідували ще 620 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже майже 199 тисяч своїх солдатів.