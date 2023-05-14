Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради оголосила тендер на ремонт дороги по вулиці Родинній від проспекту Богоявленського до Сімферопольскої.

Про це свідчать дані системи ProZorro, пишуть «НикВести».

На ремонт планують витратити 4 мільйони 746 тисяч 720 гривень. Початок аукціону запланований на 22 травня.

Підрядник повинен буде капітально відремонтувати 2 тисячі 303 квадратних метрів дороги до кінця поточного року.

Нагадаємо, Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради уклав договір з вінницьким підприємством «Мего ЛТД» на поточний ремонт дороги по проспекту Богоявленському за 112,9 мільйона гривень.