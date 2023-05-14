У неділю 14 травня миколавські комунальники продовжують ліквідовувати наслідки російських обстрілів.

Бригади КП «Пілот» зашивають вікна у чотирьох багатоповерхівках, повідомив мер Олександр Сєнкевич.

За вчора працівники КП «Парки» та «ЕЛУ автодоріг» вивезли практично все сміття та уламки.

«Надалі будемо вивозити ті уламки, які люди виносять зі своїх квартир», — додав мер.

За вчорашній день ремонтні бригади використали 150 листів ОСБ-плит та видали 1000 квадратних метрів плівки. До будинків відновили електро- та водопостачання. Лише в одному з під’їздів пошкоджена водомережа — комунальники оперативно відремонтують. Також свої ділянки за кілька днів відпрацюють газовики.

Нагадаємо, вночі, 13 травня, ворог здійснив атаку на Миколаїв, внаслідок якої постраждало три людини.

Загалом пошкоджень зазнало 8 багатоповерхових будинків, дитячий садочок та хлібозавод. Всюди вибиті вікна, двері, зруйновані балкони та побита покрівля.