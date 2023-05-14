До авіакатастроф у Брянській області, що сталися у суботу 13 травня, може бути причетна російська ППО.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, є також інформація, що загалом зазнали аварії п’ять повітряних суден РФ.

— Залучалися вертольоти, ударна авіаційна група, здійснювала атаку України з Брянської області. Вони це роблять щодня. Здійснювали удари керованими авіабомбами. Там вже про третій гелікоптер ідеться, тому п’ять загалом, мабуть, нарвалися на якісь неприємності. Хотіли бомбити наших мирних людей, наші регіони, — сказав він.

Юрій Ігнат, відповідаючи на питання журналістки, відзначив, що до авіакатастроф може бути причетна сама Росія.

— Виходить, так. Так, звичайно. «Чорний день авіації» — вони вже це визнали, є аналіз. Кого вони збираються звільняти, карати за бардак, який відбувається. Приємно читати такі новини від ворога, — зазначив речник.